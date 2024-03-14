Зеленський анонсував більше української зброї: дронів, РЕБ та далекобійної

Президент зазначив, що під час війни про всі розробки публічно Україна не повідомлятиме

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував більше зброї вітчизняного виробництва, зокрема засобів радіоелектронної боротьби, дронів та снарядів. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Буде ще більше нашої зброї. Снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ. Я сьогодні зустрічався з працівниками одного з таких підприємств – оборонних", – сказав український лідер.

Він зазначив, що офіційно про це Україна не казатиме, оскільки під час війни "не можемо відкрито показувати все, що ми можемо".

"Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитися. Суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили – такої далекобійної нашої сили", – зазначив Зеленський.

6 березня СБУ провела тестування нових надводних дронів Sea Baby, які виготовили завдяки масштабному волонтерському збору у 2024 році. Ці "Морські малюки" відрізняються від попередніх як за зовнішнім виглядом, так і за характеристиками.

Україна має одні з найшвидших можливостей для розробок нових технологій, але на це не вистачає фінансування, заявив глава Мінстратегпрому Камишін.

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