Зеленский анонсировал больше украинского оружия: дронов, РЭБ и дальнобойного

Президент отметил, что во время войны обо всех разработках публично Украина не будет сообщать

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал больше оружия отечественного производства, в том числе средств радиоэлектронной борьбы, дронов и снарядов. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

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"Будет еще больше нашего оружия. Снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ. Я сегодня встречался с работниками одного из таких предприятий – оборонных", – сказал украинский лидер.

Он отметил, что официально об этом Украина не будет говорить, поскольку во время войны "не можем открыто показывать все, что мы можем".

"После войны, конечно, будем выражать нашу благодарность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться. Существенно. И с каждым днем мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы – такой дальнобойной нашей силы", – отметил Зеленский.

6 марта СБУ провела тестирование новых надводных дронов Sea Baby, изготовленных благодаря масштабному волонтерскому сбору в 2024 году. Эти "Морские малыши" отличаются от предыдущих как по внешнему виду, так и по характеристикам.

У Украины есть одни из самых быстрых возможностей для разработок новых технологий, но на это не хватает финансирования, заявил глава Минстратегпрома Камышин.

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