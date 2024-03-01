Камишін: Можливості оборонної промисловості перевищують фінансування – можемо виробляти більше
Україна має одні з найшвидших можливостей для розробок нових технологій, але на це не вистачає фінансування. Про це в інтерв'ю британському The Independent заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Камишін зазначив, що можливості української оборонної промисловості в кілька разів перевищують фінансування. Він наголосив, що Україна здатна виробляти більше, але не має на це коштів.
Міністр наголосив, що проблемою для України зараз є фінансування внутрішніх розробок і виробництва.
"Можливості нашої оборонної промисловості в кілька разів перевищують фінансування, тому зараз нам доводиться вибирати", – зазначив він.
Міністр зауважив, що пріоритетом наразі є виробництво боєприпасів, потім безпілотників, а потім – протиповітряної оборони.
"Намагаємося покривати це тим фінансуванням, яке є. Решта страждає. Решта страждає", – акцентував Камишін.
- 3 січня прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що оборонне виробництво в Україні у 2024 році має зрости вшестеро.
- 23 січня секретар РНБО Данілов заявив, що удари по військових об’єктах на території Росії завдають зброєю українського виробництва і цілі на відстані у 1000 км вже не є недосяжними для Сил оборони.
- 1 лютого міністр оборони Умєров повідомив, що Україна цього року планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів.
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