Камишін: Можливості оборонної промисловості перевищують фінансування – можемо виробляти більше

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості наголосив, що проблемою для України зараз є фінансування внутрішніх розробок і виробництва

Олександр Камишін (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Україна має одні з найшвидших можливостей для розробок нових технологій, але на це не вистачає фінансування. Про це в інтерв'ю британському The Independent заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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Камишін зазначив, що можливості української оборонної промисловості в кілька разів перевищують фінансування. Він наголосив, що Україна здатна виробляти більше, але не має на це коштів.

Міністр наголосив, що проблемою для України зараз є фінансування внутрішніх розробок і виробництва.

"Можливості нашої оборонної промисловості в кілька разів перевищують фінансування, тому зараз нам доводиться вибирати", – зазначив він.

Міністр зауважив, що пріоритетом наразі є виробництво боєприпасів, потім безпілотників, а потім – протиповітряної оборони.

"Намагаємося покривати це тим фінансуванням, яке є. Решта страждає. Решта страждає", – акцентував Камишін.

3 січня прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що оборонне виробництво в Україні у 2024 році має зрости вшестеро.

23 січня секретар РНБО Данілов заявив, що удари по військових об’єктах на території Росії завдають зброєю українського виробництва і цілі на відстані у 1000 км вже не є недосяжними для Сил оборони.

1 лютого міністр оборони Умєров повідомив, що Україна цього року планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів.

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