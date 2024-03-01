Камышин: Возможности оборонной индустрии выше финансирования – можем производить больше

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности подчеркнул, что проблемой для Украины сейчас является финансирование внутренних разработок

Александр Камышин (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

У Украины есть одни из самых быстрых возможностей для разработок новых технологий, однако на это не хватает финансирования. Об этом в интервью британскому The Independent заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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Камышин отметил, что возможности украинской оборонной промышленности в несколько раз превышают финансирование. Он подчеркнул, что Украина способна производить больше, но у нее нет на это средств.

Министр уточнил, что проблемой для Украины сейчас является финансирование внутренних разработок и производства.

"Возможности нашей оборонной промышленности в несколько раз превышают финансирование, поэтому сейчас нам приходится выбирать", – отметил он.

Министр уточнил, что приоритетом сейчас является производство боеприпасов, затем беспилотников, а затем – противовоздушной обороны.

"Пытаемся покрывать это тем финансированием, которое есть. Остальное страдает. Остальное страдает", – акцентировал Камышин.

3 января премьер-министр Шмыгаль заявил, что оборонное производство в Украине в 2024 году должно вырасти в шесть раз.

23 января секретарь СНБО Данилов заявил, что в дары по военным объектам на территории России наносят оружием украинского производства и цели на расстоянии в 1000 км уже не являются недостижимыми для Сил обороны.

1 февраля министр обороны Умеров сообщил, что Украина в этом году планирует выработать "сотни тысяч" беспилотников разных типов.

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