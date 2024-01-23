Данілов: Дуже багато об'єктів зараз знищується в Росії – саме нашою рідною зброєю

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Удари по військових об’єктах на території Росії завдають зброєю українського виробництва, і цілі на відстані у 1000 км вже не є недосяжними для Сил оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, висловивши впевнення, що удари триватимуть доти, доки окупанти не залишать українську територію.

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"Дуже багато сьогодні знищується об’єктів військової інфраструктури на Росії – саме нашою рідною зброєю. На сьогодні для нас вже умовно 1000 км – це не є якась далека відстань, щоб ми не могли туди проникнути", – сказав Данілов.

Він наголосив, що українська зброя вироблена у такий спосіб, що протиповітряна оборона РФ не завжди може її побачити, щоб зреагувати на загрозу.

"Ми дуже пишаємось нашими оборонними здобутками. Хочу нагадати, що ми вже дуже багато корисної справи зробили, знищуючи ворога – не тільки на тимчасово окупованих територіях, але й безпосередньо в місті, де народився сучасний фюрер, на прізвище Путін (у Санкт-Петербурзі. – Ред.) та в інших містах. Я більш ніж впевнений, що далі буде", – заявив секретар РНБО.

Коментуючи указ президента Володимира Зеленського про історично населені території РФ, Данілов наголосив, що "не хоче розкривати таємниці", але є "дуже багато" людей у РФ, які допомагають Україні під час повномасштабної війни, тому що "відчувають себе патріотами нашої країни".

У ніч проти 21 січня на російському нафтопереробному заводі у місті Усть-Луга (порт на Балтійському морі неподалік від Санкт-Петербурга) стався вибух. LIGA.net отримала підтвердження, що це була українська спецоперація. У Тулі, ймовірно, були влучання у завод "Щегловський вал". Також у РФ заявили про збиття безпілотників над Смоленською областю.

отримала підтвердження, що це була українська спецоперація. У Тулі, ймовірно, були влучання у завод "Щегловський вал". Також у РФ заявили про збиття безпілотників над Смоленською областю. 23 січня у російському Владивостоці сталися вибухи на двох електропідстанціях.

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