Данілов дорікнув Заходу: Поранити, але не вбити – на це і розраховує путінське кубло

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає "дефіцит сміливості й рішучості" з боку західних партнерів головним ризиком, який може завадити Україні досягнути поставлених цілей – "знищити путінський режим шляхом його повної та безумовної поразки" у розвʼязаній ним війні.

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Він наголосив, що відваги при цьому бракує не українцям, а переможе у війні той, "хто не буде боятися ані уявних "безмежних" російських ресурсів", ані мобілізації додаткових "мільйонів" солдатів у лави армії РФ, ані "головної путінської страшилки" – ядерної зброї.

"Нерішучість і напівміри, які можуть проявити світові демократії, – наші головні ризики. Поранити, але не вбити. Саме на це і розраховує путінське кубло. Згадаємо виснажливі й тривалі (коли час на вагу золота) дискусії про те, чи потрібні Україні в умовах повномасштабної конвенційної війни військові літаки, можливо, наступ можна здійснити без танків, а оборону без снарядів", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що Україна й українці "перші, хто подає приклад сміливості та твердості, – стояти на наших позиціях і вимагати виконання справедливих вимог".

"І в цьому ми готові йти настільки далеко, наскільки це необхідно. Протистояння непорушностей – основний зміст цього етапу війни", – додав він.

22 січня очільник європейської дипломатії Боррель закликав українців не хвилюватися щодо подальшої військової допомоги з боку західних союзників. Він запевнив, що ЄС не припинить підтримувати Україну через ситуацію на Близькому Сході.

Глава МЗС Литви Ландсбергіс заявив, що російсько-українська війна – це "війна за наше існування", і якщо Росію не зупинити в Україні, наступними будуть країни Балтії.

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