Данилов упрекнул Запад: Ранить, но не убить – на это и рассчитывает путинское кодло

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает "дефицит смелости и решительности" со стороны западных партнеров главным риском, который может помешать Украине достичь поставленных целей – "уничтожить путинский режим путем его полного и безусловного поражения" в развязанной им войне.

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Он подчеркнул, что отваги при этом не хватает не украинцам, а победит в войне тот, "кто не будет бояться ни мнимых "безграничных" российских ресурсов", ни мобилизации дополнительных "миллионов" солдат в ряды армии РФ, ни "главной путинской страшилки" – ядерного оружия.

"Нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии, – наши главные риски. Ранить, но не убить. Именно на это и рассчитывает путинское кодло. Вспомним изнурительные и длительные (когда время на вес золота) дискуссии о том, нужны ли Украине в условиях полномасштабной конвенционной войны военные самолеты, возможно, наступление можно совершить без танков, а оборону без снарядов", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что Украина и украинцы "первые, кто подает пример смелости и твердости, – стоять на наших позициях и требовать выполнения справедливых требований".

"И в этом мы готовы идти настолько далеко, насколько это необходимо. Противостояние незыблемостей – основное содержание этого этапа войны", – добавил он.

22 января глава европейской дипломатии Боррель призвал украинцев не волноваться о дальнейшей военной помощи со стороны западных союзников. Он заверил, что ЕС не перестанет поддерживать Украину из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что российско-украинская война – это "война за наше существование", и если Россию не остановить в Украине, следующими будут страны Балтии.

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