Данілов: Ми хочемо повернути чоловіків з-за кордону, але не можемо зробити цього силоміць
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю азербайджанському виданню Report, що Україна не зможе силоміць повернути додому чоловіків, які виїхали за кордон.
Секретар РНБО зазначив, що уряд розуміє, що люди, які перебувають на території іншої країни, також підкоряються і законам цієї країни.
"Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця", – сказав Данілов.
Минулого тижня президент Володимир Зеленський сказав, що до чоловіків, які залишили Україну та ніяк не допомагають їй перебуваючи за кордоном, є питання.
"Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. На одного військового іде шість-вісім платників податків, і якщо ви в Україні й не на фронті, а ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом – то є питання", – висловився тоді глава держави.
- Під час новорічного звернення Зеленський заявив: "Або ти працюєш, або воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба".
Читайте також: Виїзд за кордон чоловіків. Побільшало фіктивних шлюбів, був випадок "зміни статі" – ДПСУ