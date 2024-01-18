Данілов: Ми хочемо повернути чоловіків з-за кордону, але не можемо зробити цього силоміць

Олексій Данілов (Скриншот)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю азербайджанському виданню Report, що Україна не зможе силоміць повернути додому чоловіків, які виїхали за кордон.

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Секретар РНБО зазначив, що уряд розуміє, що люди, які перебувають на території іншої країни, також підкоряються і законам цієї країни.

"Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця", – сказав Данілов.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський сказав, що до чоловіків, які залишили Україну та ніяк не допомагають їй перебуваючи за кордоном, є питання.

"Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. На одного військового іде шість-вісім платників податків, і якщо ви в Україні й не на фронті, а ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом – то є питання", – висловився тоді глава держави.

Під час новорічного звернення Зеленський заявив: "Або ти працюєш, або воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба".

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