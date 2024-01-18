Данилов: Мы хотим вернуть мужчин из-за границы, но не можем сделать этого насильно

Алексей Данилов (Скриншот)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью азербайджанскому изданию Report, что Украина не сможет насильно вернуть домой мужчин, выехавших за границу.

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Секретарь СНБО отметил, что правительство понимает, что находящиеся на территории другой страны люди также подчиняются и законам этой страны.

"Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус пострадавшего от военной агрессии беженца, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы в отношении людей со статусом беженца", – сказал Данилов.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сказал, что к мужчинам, которые покинули Украину и никак не помогают ей, находясь за границей, есть вопросы.

"Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то нет. Есть закон. На одного военного идет шесть-восемь налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство, и это очень нужно. Но если вы за границей и мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – это вопрос", – высказался тогда глава государства.

Во время новогоднего обращения Зеленский заявил: "Или ты работаешь, или воюешь. Потому что против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба".

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