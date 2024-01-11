Зеленський вважає, що українські чоловіки мають бути в Україні. Необов'язково, щоб воювати
Президент Володимир Зеленський вважає, що українські чоловіки, які проживають за кордоном, мають допомагати Україні хоча б сплачуючи податки до бюджету. Якщо вони навіть цього не роблять, – до них "є питання", заявив глава держави на пресконференції з естонською прем'єркою Каєю Каллас.
"Є питання не в українських громадянах, які виїхали із самого початку війни. Є люди, чоловіки, жінки різного віку, які виїжджали, і це зрозуміло, була війна. Це одна частина. Друга частина – ми відстояли 50% із захопленої території, ми відбили ворога, і 2 роки б'ються наші хлопці", – сказав він.
Але потім ситуація змінилася, тож хоча б чоловіки мали б повернутися, додав президент.
За словами Зеленського, "важливо не лише захищати Україну на фронті, а також сплачувати податки у бюджет".
На його переконання, українці призовного віку мають бути в Україні, а не за кордоном.
"Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. На одного військового іде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні й не на фронті, а ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом – то є питання", – наголосив президент.
Він пояснив, що сплата податків важлива, бо "не буде грошей на військових, а не буде грошей – не буде військового, не буде кому захищати Україну. Такі правила життя".
- Під час новорічного звернення Зеленський заявив: "Або ти працюєш, або воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба".
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