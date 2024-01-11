Зеленський вважає, що українські чоловіки мають бути в Україні. Необов'язково, щоб воювати

На його думку, людина має підтримувати економіку своєї країни, якщо не хоче захищати її на полі бою

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські чоловіки, які проживають за кордоном, мають допомагати Україні хоча б сплачуючи податки до бюджету. Якщо вони навіть цього не роблять, – до них "є питання", заявив глава держави на пресконференції з естонською прем'єркою Каєю Каллас.

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"Є питання не в українських громадянах, які виїхали із самого початку війни. Є люди, чоловіки, жінки різного віку, які виїжджали, і це зрозуміло, була війна. Це одна частина. Друга частина – ми відстояли 50% із захопленої території, ми відбили ворога, і 2 роки б'ються наші хлопці", – сказав він.

Але потім ситуація змінилася, тож хоча б чоловіки мали б повернутися, додав президент.

За словами Зеленського, "важливо не лише захищати Україну на фронті, а також сплачувати податки у бюджет".

На його переконання, українці призовного віку мають бути в Україні, а не за кордоном.

"Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. На одного військового іде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні й не на фронті, а ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом – то є питання", – наголосив президент.

Він пояснив, що сплата податків важлива, бо "не буде грошей на військових, а не буде грошей – не буде військового, не буде кому захищати Україну. Такі правила життя".

Під час новорічного звернення Зеленський заявив: "Або ти працюєш, або воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба".

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