Зеленский считает, что украинские мужчины должны быть в Украине. Необязательно воевать

По его мнению, человек должен поддерживать экономику своей страны, если не хочет защищать ее на поле боя

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский считает, что проживающие за границей украинские мужчины должны помогать Украине хотя бы платя налоги в бюджет. Если они даже этого не делают, – к ним "есть вопрос", заявил глава государства на пресс-конференции с эстонским премьером Каей Каллас.

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"Есть вопрос не в украинских граждан, выехавших с самого начала войны. Есть люди, мужчины, женщины всех возрастов, которые выезжали, и это понятно, была война. Это одна часть. Вторая часть – мы отстояли 50% из захваченной территории, мы отразили врага, и 2 года бьются наши ребята", – сказал он.

Но потом ситуация изменилась, поэтому хотя бы мужчины должны вернуться, добавил президент.

По словам Зеленского, "важно не только защищать Украину на фронте, но и платить налоги в бюджет".

По его убеждению, украинцы призывного возраста должны быть в Украине, а не за границей.

"Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то нет. Есть закон. На одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство, и это очень нужно. Но если вы за границей и мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – то есть вопросы", – подчеркнул президент.

Он пояснил, что уплата налогов важна, потому что "не будет денег на военных, а не будет денег – не будет военного, некому будет защищать Украину. Такие правила жизни".

Во время новогоднего обращения Зеленский заявил: "Или ты работаешь, или воюешь. Потому что против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба".

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