Зеленский считает, что украинские мужчины должны быть в Украине. Необязательно воевать
Президент Владимир Зеленский считает, что проживающие за границей украинские мужчины должны помогать Украине хотя бы платя налоги в бюджет. Если они даже этого не делают, – к ним "есть вопрос", заявил глава государства на пресс-конференции с эстонским премьером Каей Каллас.
"Есть вопрос не в украинских граждан, выехавших с самого начала войны. Есть люди, мужчины, женщины всех возрастов, которые выезжали, и это понятно, была война. Это одна часть. Вторая часть – мы отстояли 50% из захваченной территории, мы отразили врага, и 2 года бьются наши ребята", – сказал он.
Но потом ситуация изменилась, поэтому хотя бы мужчины должны вернуться, добавил президент.
По словам Зеленского, "важно не только защищать Украину на фронте, но и платить налоги в бюджет".
По его убеждению, украинцы призывного возраста должны быть в Украине, а не за границей.
"Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то нет. Есть закон. На одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство, и это очень нужно. Но если вы за границей и мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – то есть вопросы", – подчеркнул президент.
Он пояснил, что уплата налогов важна, потому что "не будет денег на военных, а не будет денег – не будет военного, некому будет защищать Украину. Такие правила жизни".
- Во время новогоднего обращения Зеленский заявил: "Или ты работаешь, или воюешь. Потому что против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба".
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