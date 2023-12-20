Виїзд за кордон чоловіків. Побільшало фіктивних шлюбів, був випадок "зміни статі" – ДПСУ

"Був Антон – став Тоня". У ДПСУ розповіли про схеми, до яких вдаються чоловіки призовного віку заради виїзду з України

Ігор Матвійчук (Скриншот з відео)

Українські чоловіки призовного віку стали частіше укладати фіктивні шлюби для виїзду з країни, а також був випадок нібито зміни статі заради перетину кордону. Про це на пресконференції про актуальну ситуацію в пунктах пропуску на кордонах з країнами ЄС розповів заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

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Він зазначив, що зараз пішла на спад "схема" використання системи "Шлях" для перетину кордону, однак спостерігається збільшення випадків виявлення фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю і багатодітними матерями.

"І навіть такий цікавий випадок був – підроблення медичних документів. Чоловік призовного віку стверджував і потім офіційно отримав в органах РАЦС [документ], що він змінив стать на жіночу. Був Антон – став Тоня. Разом з тим, стать він не змінював – тільки змінив медичні документи", – розповів представник ДПСУ.

В умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати Україну, але є деякі винятки.

У серпні 2022-го Зеленський заявляв, що заборона на виїзд чоловіків без військового досвіду збережеться до кінця воєнного стану.

23 січня 2023-го РНБО заборонила чиновникам їздити за кордон у приватних цілях.

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