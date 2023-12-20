Виїзд за кордон чоловіків. Побільшало фіктивних шлюбів, був випадок "зміни статі" – ДПСУ
Українські чоловіки призовного віку стали частіше укладати фіктивні шлюби для виїзду з країни, а також був випадок нібито зміни статі заради перетину кордону. Про це на пресконференції про актуальну ситуацію в пунктах пропуску на кордонах з країнами ЄС розповів заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.
Він зазначив, що зараз пішла на спад "схема" використання системи "Шлях" для перетину кордону, однак спостерігається збільшення випадків виявлення фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю і багатодітними матерями.
"І навіть такий цікавий випадок був – підроблення медичних документів. Чоловік призовного віку стверджував і потім офіційно отримав в органах РАЦС [документ], що він змінив стать на жіночу. Був Антон – став Тоня. Разом з тим, стать він не змінював – тільки змінив медичні документи", – розповів представник ДПСУ.
- В умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати Україну, але є деякі винятки.
- У серпні 2022-го Зеленський заявляв, що заборона на виїзд чоловіків без військового досвіду збережеться до кінця воєнного стану.
- 23 січня 2023-го РНБО заборонила чиновникам їздити за кордон у приватних цілях.
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