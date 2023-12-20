Выезд за границу мужчин. Стало больше фиктивных браков, был случай "смены пола" – ГПСУ
Украинские мужчины призывного возраста стали чаще заключать фиктивные браки для выезда из страны, а также был случай якобы смены пола ради пересечения границы. Об этом на пресс-конференции об актуальной ситуации в пунктах пропуска на границах со странами ЕС рассказал заместитель начальника штаба – начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.
Он отметил, что сейчас пошла на спад "схема" использования системы "Шлях" для пересечения границы, однако наблюдается увеличение случаев выявления фиктивных браков с женщинами с инвалидностью и многодетными матерями.
"И даже такой интересный случай был – подделка медицинских документов. Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС [документ], что он сменил пол на женский. Был Антон – стал Тоня. Вместе с тем, пол он не менял – только изменил медицинские документы", – рассказал представитель ГПСУ.
- В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть некоторые исключения.
- В августе 2022 года Зеленский заявлял, что запрет на выезд мужчин без военного опыта сохранится до конца военного положения.
- 23 января 2023-го СНБО запретил чиновникам ездить за границу в частных целях.
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