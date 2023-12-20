Выезд за границу мужчин. Стало больше фиктивных браков, был случай "смены пола" – ГПСУ

"Был Антон – стал Тоня". В ГПСУ рассказали о схемах, к которым прибегают мужчины призывного возраста ради выезда из Украины

Игорь Матвийчук (Скриншот с видео)

Украинские мужчины призывного возраста стали чаще заключать фиктивные браки для выезда из страны, а также был случай якобы смены пола ради пересечения границы. Об этом на пресс-конференции об актуальной ситуации в пунктах пропуска на границах со странами ЕС рассказал заместитель начальника штаба – начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он отметил, что сейчас пошла на спад "схема" использования системы "Шлях" для пересечения границы, однако наблюдается увеличение случаев выявления фиктивных браков с женщинами с инвалидностью и многодетными матерями.

"И даже такой интересный случай был – подделка медицинских документов. Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС [документ], что он сменил пол на женский. Был Антон – стал Тоня. Вместе с тем, пол он не менял – только изменил медицинские документы", – рассказал представитель ГПСУ.

В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть некоторые исключения.

В августе 2022 года Зеленский заявлял, что запрет на выезд мужчин без военного опыта сохранится до конца военного положения.

23 января 2023-го СНБО запретил чиновникам ездить за границу в частных целях.

Читайте также: Все о выезде за границу мужчин, непригодных к военной службе и исключенных из учета