Боррель – українцям: Не хвилюйтеся через Близький Схід. ЄС не припинить підтримку України

За його словами, європейська підтримка залишається такою ж потужною, якою й була

Жозеп Боррель (Скриншот з відео)

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав українців не хвилюватися щодо подальшої військової допомоги з боку західних союзників. Він заявив, що Євросоюз не припинить підтримувати Україну через ситуацію на Близькому Сході.

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За словами Борреля, Україна залишається на порядку денному зустрічі Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.

"Той факт, що ми шукаємо рішення для ситуації на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Першим виступатиме міністр закордонних справ України", – сказав він.

Дипломат додав, що "українцям нема про що хвилюватися, оскільки європейська підтримка залишається такою ж потужною, якою й була".

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна почне постачати Збройним Силам України 50 авіабомб AASM на місяць, починаючи з січня.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заявив про неприпустимість умиротворення диктатора Володимира Путіна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи в Давосі російсько-українську війну, заявив, що європейські країни побачать ще більш неприємні речі, ніж уже побачили, оскільки російський диктатор Володимир Путін "на два кроки попереду Європи".

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