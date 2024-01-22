Боррель – украинцам: Не волнуйтесь из-за Ближнего Востока. Не прекратим поддержку Украины

По его словам, европейская поддержка остается такой же сильной, какой и была

Жозеп Боррель (Скриншот по видео)

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель призвал украинцев не беспокоиться о дальнейшей военной помощи со стороны западных союзников. Он заявил, что Евросоюз не перестанет поддерживать Украину из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Борреля, Украина остается в повестке дня встречи Совета министров иностранных дел Евросоюза.

"Тот факт, что мы ищем решения для ситуации на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину. Первым выступит министр иностранных дел Украины", – сказал он.

Дипломат добавил, что "украинцам не о чем волноваться, поскольку европейская поддержка остается такой же сильной, какой и была".

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна начнет поставлять Вооруженным Силам Украины 50 авиабомб AASM в месяц, начиная с января.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон заявил о недопустимости умиротворения диктатора Владимира Путина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя в Давосе российско-украинскую войну, заявил, что европейские страны увидят еще более неприятные вещи, чем уже увидели, поскольку российский диктатор Владимир Путин "на два шага впереди Европы".

Читайте также: Дуда: Помощь Украине от США – единственная надежда на победу и способ избежать большей войны