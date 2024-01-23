Данилов: Очень много объектов сейчас уничтожаются в России – именно нашим родным оружием

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Удары по военным объектам на территории России наносятся оружием украинского производства, и цели на расстоянии 1000 км уже являются недоступными для Сил обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, выразив уверенность, что удары будут продолжаться до тех пор, пока оккупанты не покинут украинскую территорию.

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"Очень много сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры на России – именно нашим родным оружием. На сегодня для нас уже условно 1000 км – это не какое-то дальнее расстояние, чтобы мы не могли туда проникнуть", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что украинское оружие произведено таким образом, что противовоздушная оборона РФ не всегда может его увидеть, чтобы среагировать на угрозу.

"Мы очень гордимся нашими оборонительными достижениями. Хочу напомнить, что мы уже очень много полезного дела сделали, уничтожая врага – не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно в городе, где родился современный фюрер по фамилии Путин (в Санкт-Петербурге, – ред.), и в других городах. Я более чем уверен, что дальше будет", – заявил секретарь СНБО.

Комментируя указ президента Владимира Зеленского об исторически населенных территориях РФ, Данилов подчеркнул, что "не хочет раскрывать тайны", но есть "очень много" людей в РФ, которые помогают Украине во время полномасштабной войны, потому что "чувствуют себя патриотами нашей страны".

В ночь на 21 января на российском нефтеперерабатывающем заводе в городе Усть-Луга (порт на Балтийском море неподалеку от Санкт-Петербурга) произошел взрыв. LIGA.net получила подтверждение, что это была украинская спецоперация. В Туле, вероятно, были попадания в завод "Щегловский вал". Также в РФ заявили о сбивании беспилотников над Смоленской областью.

получила подтверждение, что это была украинская спецоперация. В Туле, вероятно, были попадания в завод "Щегловский вал". Также в РФ заявили о сбивании беспилотников над Смоленской областью. 23 января в российском Владивостоке произошли взрывы на двух электроподстанциях.

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