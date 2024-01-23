У Владивостоці сталися вибухи та пожежі на підстанціях, зникло світло — фото та відео

У російському Владивостоці сталися вибухи на двох електропідстанціях. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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За словами місцевих мешканців, після вибухів на підстанціях почалися пожежі.

Йдеться про підстанції на Новожилова та Бухті Тихій.

Причини поки що невідомі. У низці будинків зникло світло.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки вранці 23 січня Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Із 41 повітряної цілі українська ППО знищила 21.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія влаштувала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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