Во Владивостоке произошли взрывы и пожары на подстанциях, пропал свет — фото и видео

В российском Владивостоке произошли взрывы на двух электроподстанциях. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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По словам местных жителей, после взрывов на подстанциях начались пожары.

Речь идет о подстанциях на Новожилова и Бухте Тихой.

Причины пока неизвестны. В ряде домов пропал свет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки утром 23 января Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила 21.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия устроила утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".

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