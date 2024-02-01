Умєров: У 2024 році Україна планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів
У 2024 році Агенція оборонних закупівель планує в рази збільшити кількість дронів на фронті. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна цього року планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів. Про це повідомив пресцентр Міністерства оборони.
Міністр оборони разом з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим взяли участь у зустрічі з виробниками БпЛА, організованій defense tech кластером Brave1.
Упродовж дискусії між заступниками міністра Катериною Черногоренко та Дмитром Кліменковим і директоркою державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" Мариною Безруковою стало відомо, що плани на 2024 рік – в рази збільшити кількість дронів на фронті, підприємство вже зараз укладає довгострокові контракти.
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Умєров наголосив, що Україна планує виробити "сотні тисяч безпілотників різних типів під виконання різноманітних завдань".
"Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність у режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить у повітрі, є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", – заявив міністр оборони.
Під час зустрічі було зазначено, що протягом 2023 року було суттєво масштабовано українське виробництво безпілотників:
→ 67 моделей українських БпЛА отримали кодифікацію;
→ 58 отримали держконтракт.
Загалом, зазначили у Міноборони, на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.
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- На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".
- Очільник Мінцифри тоді заявив, що Україна спроможна виробити запланований 1 млн дронів протягом 2024 року, а може, й більше, якщо йдеться саме про FPV.
- У 2022 році було сім компаній, які могли продавати державі безпілотники, а зараз їх уже понад 70, повідомив Федоров.
- 28 січня заступник міністра оборони Гаврилюк заявив, що у 2023 році Україні вдалося наростити виробництво техніки та озброєння вітчизняного зразка, особливо за окремими номенклатурами, водночас амбітна ціль на 2024 рік – збільшення виробництва.
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