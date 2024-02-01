Умєров: У 2024 році Україна планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів

У Міноборони заявили, що на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

У 2024 році Агенція оборонних закупівель планує в рази збільшити кількість дронів на фронті. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна цього року планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів. Про це повідомив пресцентр Міністерства оборони.

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Міністр оборони разом з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим взяли участь у зустрічі з виробниками БпЛА, організованій defense tech кластером Brave1.

Упродовж дискусії між заступниками міністра Катериною Черногоренко та Дмитром Кліменковим і директоркою державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" Мариною Безруковою стало відомо, що плани на 2024 рік – в рази збільшити кількість дронів на фронті, підприємство вже зараз укладає довгострокові контракти.

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Умєров наголосив, що Україна планує виробити "сотні тисяч безпілотників різних типів під виконання різноманітних завдань".

"Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність у режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить у повітрі, є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", – заявив міністр оборони.

Під час зустрічі було зазначено, що протягом 2023 року було суттєво масштабовано українське виробництво безпілотників:

→ 67 моделей українських БпЛА отримали кодифікацію;

→ 58 отримали держконтракт.

Загалом, зазначили у Міноборони, на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Фото: Міністерство оборони

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На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

Очільник Мінцифри тоді заявив, що Україна спроможна виробити запланований 1 млн дронів протягом 2024 року, а може, й більше, якщо йдеться саме про FPV.

У 2022 році було сім компаній, які могли продавати державі безпілотники, а зараз їх уже понад 70, повідомив Федоров.

28 січня заступник міністра оборони Гаврилюк заявив, що у 2023 році Україні вдалося наростити виробництво техніки та озброєння вітчизняного зразка, особливо за окремими номенклатурами, водночас амбітна ціль на 2024 рік – збільшення виробництва.

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