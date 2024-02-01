Умеров: В 2024 году Украина планирует произвести "сотни тысяч" беспилотников разных типов

В Минобороны заявили, что на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БпЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

В 2024 году Агентство оборонных закупок планирует в разы увеличить количество дронов на фронте. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина в этом году планирует выработать "сотни тысяч" беспилотников разных типов. Об этом сообщил пресс-центр Министерства обороны.

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Министр обороны вместе с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым приняли участие во встрече с производителями БпЛА, организованной defense tech кластером Brave1.

В ходе дискуссии между заместителями министра Екатериной Черногоренко и Дмитрием Клименковым и директором государственного предприятия "Агентство оборонных закупок" Мариной Безруковой стало известно, что планы на 2024 год – в разы увеличить количество дронов на фронте, предприятие уже сейчас заключает долгосрочные контракты.

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Умеров подчеркнул, что Украина планирует выработать "сотни тысяч беспилотников разных типов под выполнение различных задач".

"Это без FPV — разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе, является фактом сдерживания, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции", – заявил министр обороны.

В ходе встречи было отмечено, что в течение 2023 года было существенно масштабировано украинское производство беспилотников:

→ 67 моделей украинских БпЛА получили кодификацию;

→ 58 получили госконтракт.

В целом, отметили в Минобороны, на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БпЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Фото: Министерство обороны

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На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА : "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Относительно производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

Глава Минцифры тогда заявил, что Украина способна выработать запланированный 1 млн дронов в течение 2024 года, а может, и больше, если речь идет именно о FPV.

В 2022 году было семь компаний, которые могли продавать государству беспилотники, а сейчас их уже больше 70, сообщил Федоров.

28 января заместитель министра обороны Гаврилюк заявил, что в 2023 году Украине удалось нарастить производство техники и вооружения отечественного образца, особенно по отдельным номенклатурам, в то же время амбициозная цель на 2024 год – увеличение производства.

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