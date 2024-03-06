СБУ показала нові дрони Sea Baby – вдосконалені та більш смертоносні: відео
Служба безпеки України провела тестування нових надводних дронів Sea Baby, які виготовили завдяки масштабному волонтерському збору у 2024 році. Ці "Морські малюки" відрізняються від попередніх як за зовнішнім виглядом, так і за характеристиками.
"Перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. Sea baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога", – йдеться у підписі під відео.
Зазначається, що "Авдіївка", подібно до інших дронів, пройде повний цикл морських випробувань. Команда розробників СБУ адаптуватиме новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є Sea Baby.
"Новий SeaBaby 2024 має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", – розповів бригадний генерал СБУ "Хантер".
- У жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі в Севастопольській бухті. Тоді отримали пошкодження чотири військові судна, зокрема фрегат "Адмирал Макаров".
- У грудні СБУ вперше розповіла, що у неї на озброєнні є не лише дрони Sea Baby, а й дрони "Мамай".
- У 2023 році дрони СБУ вразили ракетоносні кораблі "Самум" і "Павел Державин", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорский горняк", а також завдали пошкодження великому військовому буксиру "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".
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