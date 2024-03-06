Служба безопасности Украины провела тестирование новых надводных дронов Sea Baby, изготовленных благодаря масштабному волонтерскому сбору в 2024 году. Эти "Морские малыши" отличаются от предыдущих как по внешнему виду, так и по характеристикам.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирований, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. Sea baby 2024 года выпуска – это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага", – говорится в подписи под видео.

Отмечается, что "Авдеевка", подобно другим дронам, пройдет полный цикл морских испытаний. Команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как Sea Baby.

"Новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он может доставить почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение", – рассказал бригадный генерал СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, в том числе фрегат "Адмирал Макаров".

В декабре СБУ впервые рассказала, что у нее на вооружении есть не только дроны Sea Baby, но и дроны "Мамай".

В 2023 году дроны СБУ поразили ракетоносные корабли "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждение крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Смотрите также: Украинский морской дрон Sea Baby способен стрелять ракетами – видео