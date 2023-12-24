Спецслужби вперше показали нові дрони, якими б'ють флот окупантів – фото, відео

СБУ вперше розповіли, що у них на озброєнні є не лише дрони "Sea Baby", а й дрони "Мамай"

Надводний дрон "Мамай" (Фото - пресслужба СБУ)

СБУ вперше розповіли, що у них на озброєнні є не лише дрони "Sea Baby", а й дрони "Мамай". Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах надав фотографії пристроїв та розповів про практику їх застосування.

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Про розробку надводних дронів у СБУ розповіли у телесюжеті ТСН, але деякі деталі співрозмовник повідомив LIGA.net.

За його даними, "Мамай" є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

Надводний дрон Мамай (Фото – пресслужба СБУ)

Відоміший "Sea Baby", як зазначає голова СБУ Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі об'єкти.

"Це не просто військово-морський дрон, а цільова платформа, що ефективно використовується сьогодні", – підкреслив він.

Надводний дрон Sea Baby (Фото – пресслужба СБУ)

Надводний дрон Sea Baby (Фото – пресслужба СБУ)

У телесюжеті сказано, що завдяки успішним атакам морських дронів Україна "фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій".

У жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді отримали пошкодження чотири військові судна, у тому числі фрегат "Адмирал Макаров".

Вже 2023 року дрони СБУ вразили ракетоносні кораблі "Самум" і "Павел Державин", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорский горняк", а також завдали пошкодження великому військовому буксиру "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографу "Владимир Козицкий".

31 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський нагородив українських інженерів, які створюють надводні дрони, що атакують об'єкти російських окупантів у Чорному морі.

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