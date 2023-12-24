Спецслужбы впервые показали новые дроны, которыми бьют флот оккупантов – фото, видео
СБУ впервые рассказали, что у них на вооружении есть не только дроны Sea Baby, но и дроны "Мамай". Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах предоставил фотографии устройств и рассказал о практике их применения.
О разработке надводных дронов в СБУ рассказали в телесюжете ТСН, но некоторые детали собеседник сообщил LIGA.net.
По его данным, "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.
Более известный Sea Baby, как отмечает глава СБУ Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты.
"Это не просто военно-морской дрон, а эффективно используемая сегодня целевая платформа", – подчеркнул он.
В телесюжете сказано, что благодаря успешным атакам морских дронов Украина "фактически изменила философию проведения военно-морских операций".
В октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, в том числе фрегат "Адмирал Макаров".
Уже в 2023 году дроны СБУ поразили ракетоносные корабли "Самум" и "Павел Державин", танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".
- 31 октября 2023 года президент Владимир Зеленский наградил украинских инженеров, создающих надводные дроны, которые атакуют объекты российских оккупантов в Черном море
Читайте также: "Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли