Спецслужбы впервые показали новые дроны, которыми бьют флот оккупантов – фото, видео

СБУ впервые рассказали, что у них на вооружении есть не только дроны "Sea Baby", но и дроны "Мамай"

Надводный дрон "Мамай" (Фото - пресc-служба СБУ)

СБУ впервые рассказали, что у них на вооружении есть не только дроны Sea Baby, но и дроны "Мамай". Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах предоставил фотографии устройств и рассказал о практике их применения.

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О разработке надводных дронов в СБУ рассказали в телесюжете ТСН, но некоторые детали собеседник сообщил LIGA.net.

По его данным, "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.

Надводный дрон Мамай (Фото – пресc-служба СБУ)

Более известный Sea Baby, как отмечает глава СБУ Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты.

"Это не просто военно-морской дрон, а эффективно используемая сегодня целевая платформа", – подчеркнул он.

Надводный дрон Sea Baby (Фото – пресc-служба СБУ)

Надводный дрон Sea Baby (Фото – пресc-служба СБУ)

В телесюжете сказано, что благодаря успешным атакам морских дронов Украина "фактически изменила философию проведения военно-морских операций".

В октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, в том числе фрегат "Адмирал Макаров".

Уже в 2023 году дроны СБУ поразили ракетоносные корабли "Самум" и "Павел Державин", танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

31 октября 2023 года президент Владимир Зеленский наградил украинских инженеров, создающих надводные дроны, которые атакуют объекты российских оккупантов в Черном море

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