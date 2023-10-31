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Зеленский наградил инженеров, производящих аквадроны. Заслушал Буданова, Малюка и Неижпапу

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 23:18
Зеленский наградил инженеров, производящих аквадроны. Заслушал Буданова, Малюка и Неижпапу - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский наградил украинских инженеров, создающих надводные дроны, которые атакуют объекты российских оккупантов в Черном море, и провел заседание Ставки. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Провел сегодня особую церемонию вручения государственных наград – именно нашим воинам, которые увеличивают украинскую силу в битве за море. Воины ВМС и пограничники, которые дают защиту нашей акватории. Воины ГУР и СБУ. Инженеры, которые делают наше новое оружие – наши морские дроны, – обеспечивают его функционирование", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что не будет называть имена этих людей и не станет привязывать их к конкретным событиям, пока идет война.

На Ставке Зеленский заслушал доклады командующего ВМС Алексея Неижпапы, руководителя ГУР Кирилла Буданова, руководителя СБУ Василия Малюка по поводу действий на юге и на море.

"Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас", – добавил президент.

  • В результате ночной атаки 13 сентября 2023 года на судоремонтном заводе в Севастополе был сильно поврежден большой десантный корабль и уничтожена подлодка оккупантов.
  • 14 сентября Украина нанесла удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, корвет "Сергей Котов" получил повреждения.
  • 22 сентября в Севастополе ракетами был разбит штаб ЧФ РФ: много видео.

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Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойначерное моренаграда

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