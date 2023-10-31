Зеленський нагородив інженерів, які роблять аквадрони. Заслухав Буданова, Малюка та Неїжпапу

Президент Володимир Зеленський нагородив українських інженерів, які створюють надводні дрони, що атакують об'єкти російських окупантів у Чорному морі, та провів засідання Ставки. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Провів сьогодні особливу церемонію вручення державних нагород – саме тим нашим воїнам, які збільшують українську силу в битві за море. Воїни ВМС та прикордонники, які дають захист нашій акваторії. Воїни ГУР та СБУ. Інженери, які роблять нашу нову зброю – наші морські дрони, – забезпечують її функціонування", – сказав глава держави.

Він наголосив, що не буде називати імена цих людей та не стане прив'язувати їх до конкретних подій, поки триває війна.

На Ставці Зеленський заслухав доповіді командувача ВМС Олексія Неїжпапи, керівника ГУР Кирила Буданова, керівника СБУ Василя Малюка щодо дій на півдні та на морі.

"Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз", – додав президент.

Унаслідок нічної атаки 13 вересня 2023 року на судноремонтному заводі в Севастополі було сильно пошкоджено великий десантний корабель та знищено підводний човен окупантів.

14 вересня Україна завдала удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, корвет "Сергій Котов" отримав пошкодження.

22 вересня в Севастополі ракетами було розбито штаб ЧФ РФ: багато відео.

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