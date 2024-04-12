Україна закупить РЕБ для захисту об'єктів критичної інфраструктури – Шмигаль
Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю засобів РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України.
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Шмигаль зазначив, що наразі пріоритетний напрямок роботи уряду – це енергетика, адже Росія залучила величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему.
Прем'єр розповів, що обговорює ситуацію з критичною інфраструктурою держави з усіма партнерами, у результаті чого Україна має підтримку Литви, яка передає країні потрібне обладнання, зокрема й для ТЕЦ.
За даними глави уряду, наразі є понад 120 малих когенераційних установок для розвитку децентралізації енергосистеми України.
Важливо на регіональному рівні активізувати співпрацю з партнерами у цьому напрямку, наголосив Шмигаль.
Він повідомив, що для посилення ППО уряд ухвалив рішення, яке дозволить закупити засоби РЕБ, що захищатимуть об'єкти енергосистеми.
Також за дорученням президента уряд виділив ще 3,88 млрд грн на фортифікації, проінформував Шмигаль.
Сума у 2,5 млрд грн піде, як запевнив урядовець, на будівництво та облаштування укриттів у школах, а більш як 40 млрд заклали в бюджеті для підтримки й відновлення економіки країни.
ДОВІДКА. Радіоелектронна боротьба (РЕБ) – комплекс заходів, спрямованих на перешкодження роботі радіоелектронних засобів та ускладнення функціонування систем зв'язку противника. Головні завдання РЕБ – виявити засоби спостереження противника, дезорієнтувати їх та захистити свої радіоелектронні системи від ворожого впливу.
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- Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.
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