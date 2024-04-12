Україна закупить РЕБ для захисту об'єктів критичної інфраструктури – Шмигаль

Шмигаль зазначив, що наразі пріоритетний напрямок роботи уряду – це енергетика, адже Росія залучила величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему.

Прем'єр розповів, що обговорює ситуацію з критичною інфраструктурою держави з усіма партнерами, у результаті чого Україна має підтримку Литви, яка передає країні потрібне обладнання, зокрема й для ТЕЦ.

За даними глави уряду, наразі є понад 120 малих когенераційних установок для розвитку децентралізації енергосистеми України.

Важливо на регіональному рівні активізувати співпрацю з партнерами у цьому напрямку, наголосив Шмигаль.