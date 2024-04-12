Уряд виділив додатково 3,88 млрд грн на будівництво фортифікацій в п'яти областях

Як повідомив Денис Шмигаль, із початку року на облаштування оборонних споруд виділили майже 30 млрд грн

Фортифікації (Фото: Міністерство оборони)

Уряд виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних споруд. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, з цих коштів 1,7 млрд грн отримає Харківщина. 1,5 млрд грн направлять на зведення оборонних споруд на Сумщині. Також додаткові кошти отримають Донецька, Миколаївська та Херсонська області.

Шмигаль зазначив, що загалом від початку року уряд виділив майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій. Прем’єр наголосив, що роботи зі зведення оборонних споруд йдуть цілодобово.

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що кошти, виділені 12 квітня, дозволять додатково профінансувати спорудження фортифікацій на важливих напрямках. Вона зазначила, що з початку 2024 року на зведення оборонних споруд спрямували близько 29,4 млрд грн. Це, за її словами, не остаточна сума, кошти будуть виділяти й надалі.

11 березня на Ставці обговорювали будівництво фортифікацій. Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 км.

16 березня Умєров показав процес будівництва оборонних споруд на Запорізькому напрямку.

2 квітня Кабмін виділив 5,6 млрд грн на будівництво фортифікацій у п’яти областях.

9 квітня Зеленський ознайомився з процесом зведення фортифікацій у Харківській області.

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