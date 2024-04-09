Траншеї і "зуби дракона". Фото і відео будівництва фортифікацій у Харківській області

Фото: Офіс президента України

Під час робочої поїздки до Харківської області президент Володимир Зеленський ознайомився з процесом зведення фортифікацій поблизу кордону з Росією. Про це повідомив Офіс президента.

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"Харківська область – це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати", – заявив Зеленський.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що оборонні споруди складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. За його словами, у регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, "зуби дракона" та протитанкові рови.

Проєкт із будівництва оборонних споруд розробило Міністерство оборони України, урахувавши досвід бійців.

Офіс президента

Офіс президента

Офіс президента

Офіс президента

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник ОП Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто.

На думку Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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