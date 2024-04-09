Траншеї і "зуби дракона". Фото і відео будівництва фортифікацій у Харківській області
Під час робочої поїздки до Харківської області президент Володимир Зеленський ознайомився з процесом зведення фортифікацій поблизу кордону з Росією. Про це повідомив Офіс президента.
"Харківська область – це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати", – заявив Зеленський.
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що оборонні споруди складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. За його словами, у регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, "зуби дракона" та протитанкові рови.
Проєкт із будівництва оборонних споруд розробило Міністерство оборони України, урахувавши досвід бійців.
- Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.
- 5 квітня в інтерв'ю Politico очільник ОП Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.
- Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто.
- На думку Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.
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