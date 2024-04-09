Траншеи и "зубы дракона". Фото и видео строительства фортификаций в Харьковской области

Фото: Офис президента Украины

В ходе рабочей поездки в Харьковскую область президент Владимир Зеленский ознакомился с процессом возведения фортификаций вблизи границы с Россией. Об этом сообщил Офис президента.

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"Харьковская область – это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать", – заявил Зеленский.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что оборонные сооружения состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий. По его словам, в регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, "зубы дракона" и противотанковые рвы.

Проект строительства оборонных сооружений разработало Министерство обороны Украины, учитывая опыт бойцов.

Офис президента

Офис президента

Офис президента

Офис президента

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава ОП Ермак заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город.

По мнению Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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