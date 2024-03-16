Укріплення Запорізького напрямку: Умєров показав процес будівництва фортифікацій – відео
На Запорізькому напрямку триває будівництво оборонних споруд, які можуть стати в пригоді в разі відбиття російських атак. Будівництво відвідав міністр оборони Рустем Умєров, повідомили в Міноборони.
Зазначається, що глава оборонного відомства вирішив відвідати Запорізьку область зокрема позиції, де триває будівництво фортифікаційних споруд.
11 березня на Ставці верховного головнокомандувача обговорювали будівництво фортифікацій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив щодо питання зведення нових ліній оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 км.
Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю LIGA.net заявляв, що українське вище військове керівництво сподівалося, що західна підтримка ніколи не припиниться, тому будівництво фортифікацій почалося пізно.
- 7 березня речник Сил оборони Таврійського напрямку Лиховій повідомив, що в районі на захід від Авдіївки будують лінію оборони на другому рубежі з дерев'яними траншеями та бетонними бункерами.
- 12 березня президент повідомив, що Україна збільшуватиме чисельність прикордонних військ з огляду на поточні завдання захисту від РФ та в розрахунку на довготривалий захист після війни.
- На Донеччині українські військові інженери зводять оборонні споруди, враховуючи сучасні вимоги, зокрема, траншеї роблять ширшими й вищими – два метри на майже метр, а зверху насипається півметровий бруствер.
Читайте також: Фортифікації ЗСУ. У Рівненській області зводяться оборонні рубежі, поряд Білорусь – фото