На Запорізькому напрямку триває будівництво оборонних споруд, які можуть стати в пригоді в разі відбиття російських атак. Будівництво відвідав міністр оборони Рустем Умєров, повідомили в Міноборони.

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Зазначається, що глава оборонного відомства вирішив відвідати Запорізьку область зокрема позиції, де триває будівництво фортифікаційних споруд.

11 березня на Ставці верховного головнокомандувача обговорювали будівництво фортифікацій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив щодо питання зведення нових ліній оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 км.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю LIGA.net заявляв, що українське вище військове керівництво сподівалося, що західна підтримка ніколи не припиниться, тому будівництво фортифікацій почалося пізно.

7 березня речник Сил оборони Таврійського напрямку Лиховій повідомив, що в районі на захід від Авдіївки будують лінію оборони на другому рубежі з дерев'яними траншеями та бетонними бункерами.

12 березня президент повідомив, що Україна збільшуватиме чисельність прикордонних військ з огляду на поточні завдання захисту від РФ та в розрахунку на довготривалий захист після війни.

На Донеччині українські військові інженери зводять оборонні споруди, враховуючи сучасні вимоги, зокрема, траншеї роблять ширшими й вищими – два метри на майже метр, а зверху насипається півметровий бруствер.

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