На Запорожском направлении продолжается строительство оборонительных сооружений, которые могут пригодиться в случае отражения российских атак. Строительство посетил министр обороны Рустем Умеров, сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что глава оборонного ведомства решил посетить Запорожскую область, в частности, позиции, где продолжается строительство фортификационных сооружений.

11 марта на Ставке верховного главнокомандующего обсуждали строительство фортификаций, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил по вопросу возведения новых линий обороны. Президент Владимир Зеленский заявил, что задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 км.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью LIGA.net заявлял, что украинское высшее военное руководство надеялось, что западная поддержка никогда не прекратится, поэтому строительство фортификаций началось поздно.

7 марта пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Лыховий сообщил, что в районе к западу от Авдеевки строят линию обороны на втором рубеже с деревянными траншеями и бетонными бункерами.

12 марта президент сообщил, что Украина будет увеличивать численность пограничных войск, учитывая текущие задачи защиты от РФ и в расчете на долговременную защиту после войны.

В Донецкой области украинские военные инженеры возводят оборонные сооружения, учитывая современные требования, в частности, траншеи делают шире и выше – два метра на почти метр, а сверху насыпается полуметровый бруствер.

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