Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у п'яти регіонах країни

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Кабінет міністрів виділив на зведення фортифікацій ще 5,6 млрд грн. Загальна сума виділених на фортифікації коштів цього року перевищила 25,6 млрд грн. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Продовжуємо зміцнювати наші оборонні рубежі. На зведення надійних фортифікацій цього року урядом виділено вже 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн", – сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що з коштів, виділених сьогодні, 1,1 млрд грн направлять на зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд грн — в Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.

11 березня на Ставці обговорювали будівництво фортифікацій. Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 км.

16 березня Умєров показав процес будівництва оборонних споруд на Запорізькому напрямку.

19 березня в ЗСУ заявили про цілодобове будівництво фортифікаційних споруд на загрозливих напрямках.

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