Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у п'яти регіонах країни
Кабінет міністрів виділив на зведення фортифікацій ще 5,6 млрд грн. Загальна сума виділених на фортифікації коштів цього року перевищила 25,6 млрд грн. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Продовжуємо зміцнювати наші оборонні рубежі. На зведення надійних фортифікацій цього року урядом виділено вже 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн", – сказав Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що з коштів, виділених сьогодні, 1,1 млрд грн направлять на зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд грн — в Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.
- 11 березня на Ставці обговорювали будівництво фортифікацій. Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 км.
- 16 березня Умєров показав процес будівництва оборонних споруд на Запорізькому напрямку.
- 19 березня в ЗСУ заявили про цілодобове будівництво фортифікаційних споруд на загрозливих напрямках.
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