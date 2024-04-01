Росія дискредитує українські фортифікації, вкидає "тотальну нестачу піхоти" — РНБО

У ЦПД заявили, що росіяни розгорнули кампанію "пропаганди страху" задля створення передумов для вигідних Москві переговорів

Фортифікації (Фото: ЗСУ)

Російські пропагандисти намагаються дискредитувати процес будівництва фортифікацій в Україні та посіяти панічні настрої у прифронтових областях. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

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За словами аналітиків, основний посил окупантів у публікаціях про лінії оборони — це те, що Україна нібито нездатна не те щоб вийти на кордони 1991 року, але й захистити підконтрольні сьогодні території.

Паралельно з цим росіяни вкидають фейки про "тотальну нестачу піхоти та зброї", а також лякають новим наступом.

"Це наративна частина кампанії "пропаганди страху" задля створення передумов для вигідних РФ переговорів, на яких вони наполягають", – йдеться у повідомленні.

Центр зазначає, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, а фортифікації будуються "ударними темпами".

7 березня прессекретар Сил оборони Таврійського напрямку Лиховій повідомив, що в районі на захід від Авдіївки будують лінію оборони на другому рубежі з дерев'яними траншеями та бетонними бункерами.

12 березня президент повідомив, що Україна збільшуватиме чисельність прикордонних військ, враховуючи поточні завдання захисту від РФ та в розрахунку на довготривалий захист після війни.

На Донеччині українські військові інженери зводять оборонні споруди з огляду на сучасні вимоги, зокрема, траншеї роблять ширшими й вищими – два метри на майже метр, а зверху насипають півметровий бруствер.

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