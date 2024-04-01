Россия дискредитирует украинские фортификации, вбрасывает "нехватку пехоты" — СНБО

В ЦПД заявили, что россияне развернули кампанию "пропаганды страха" ради создания предпосылок для выгодных Москве переговоров

Фортификации (Фото: ВСУ)

Российские пропагандисты пытаются дискредитировать процесс строительства фортификаций в Украине и посеять панические настроения в прифронтовых областях. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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По словам аналитиков, основной посыл оккупантов в публикациях о линиях обороны — это то, что Украина якобы неспособна не то чтобы выйти на границы 1991 года, но и защитить подконтрольные сегодня территории.

Параллельно с этим россияне вбрасывают фейки о "тотальной нехватке пехоты и оружия", а также пугают новым наступлением.

"Это нарративная часть кампании "пропаганды страха" ради создания предпосылок для выгодных РФ переговоров, на которых они настаивают", — сказано в сообщении.

Центр отмечает, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, а фортификации строятся "ударными темпами".

7 марта пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Лыховий сообщил, что в районе к западу от Авдеевки строят линию обороны на втором рубеже с деревянными траншеями и бетонными бункерами.

12 марта президент сообщил, что Украина будет увеличивать численность пограничных войск, учитывая текущие задачи защиты от РФ и в расчете на долговременную защиту после войны.

В Донецкой области украинские военные инженеры возводят оборонные сооружения, учитывая современные требования, в частности, траншеи делают шире и выше – два метра на почти метр, а сверху насыпают полуметровый бруствер.

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