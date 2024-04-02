Правительство выделило еще 5,6 млрд гривен на строительство фортификаций в пяти регионах

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Кабинет министров выделил на строительство фортификаций еще 5,6 млрд грн. Общая сумма выделенных на фортификации средств в этом году превысила 25,6 млрд грн. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Продолжаем укреплять наши оборонные рубежи. На строительство надежных фортификаций в этом году правительством выделено уже 20 млрд грн. Сегодня добавляем еще 5,6 млрд грн", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что из средств, выделенных сегодня, 1,1 млрд грн направят на строительство фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд грн — в Запорожской области, 1,5 млрд грн для Сумщины, а также 300 и 400 млн грн для Николаевщины и Херсонщины соответственно.

11 марта на Ставке обсуждали строительство фортификаций. Зеленский заявил, что задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 км.

16 марта Умеров показал процесс строительства оборонительных сооружений в Запорожском направлении.

19 марта в ВСУ заявили о круглосуточном строительстве фортификационных сооружений на угрожающих направлениях.

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