Кабмин выделил дополнительно 3,88 млрд грн на строительство фортификаций в пяти областях

Как сообщил Денис Шмыгаль, с начала года на обустройство оборонных сооружений было выделено почти 30 млрд грн

Фортификации (Фото: Министерство обороны)

Правительство выделило дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

По его словам, из этих средств 1,7 млрд грн получит Харьковская область. 1,5 млрд грн направят на строительство оборонных сооружений в Сумской области. Также дополнительные средства получат Донецкая, Николаевская и Херсонская области.

Шмыгаль отметил, что всего с начала года правительство выделило почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций. Премьер подчеркнул, что работы по строительству оборонных сооружений идут круглосуточно.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что средства, выделенные 12 апреля, позволят дополнительно профинансировать сооружение фортификаций на важных направлениях. Она отметила, что с начала 2024 года на строительство оборонных сооружений направили около 29,4 млрд грн. Это, по ее словам, не окончательная сумма, средства будут выделять и дальше.

11 марта на Ставке обсуждали строительство фортификаций. Зеленский заявил, что задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 км.

16 марта Умеров показал процесс строительства оборонительных сооружений на Запорожском направлении.

2 апреля Кабмин выделил 5,6 млрд грн на строительство фортификаций в пяти областях.

9 апреля Зеленский ознакомился с процессом строительства фортификаций в Харьковской области.

Смотрите также: В ВСУ показали фортификацию, которая выдерживает попадание 155-мм снарядов – видео