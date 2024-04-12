Украина закупит РЭБ для защиты объектов критической инфраструктуры – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что приоритетное направление работы правительства – это энергетика, ведь Россия привлекла огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

Премьер рассказал, что обсуждает ситуацию с критической инфраструктурой государства со всеми партнерами, в результате чего у Украины есть поддержка Литвы, которая передает стране нужное оборудование, в том числе и для ТЭЦ.

По данным главы правительства, сейчас есть более 120 малых когенерационных установок для развития децентрализации энергосистемы Украины.

Важно на региональном уровне активизировать сотрудничество с партнерами в этом направлении, подчеркнул Шмыгаль.