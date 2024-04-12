Украина закупит РЭБ для защиты объектов критической инфраструктуры – Шмыгаль
Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку средств РЭБ для объектов критической инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
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Шмыгаль отметил, что приоритетное направление работы правительства – это энергетика, ведь Россия привлекла огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему.
Премьер рассказал, что обсуждает ситуацию с критической инфраструктурой государства со всеми партнерами, в результате чего у Украины есть поддержка Литвы, которая передает стране нужное оборудование, в том числе и для ТЭЦ.
По данным главы правительства, сейчас есть более 120 малых когенерационных установок для развития децентрализации энергосистемы Украины.
Важно на региональном уровне активизировать сотрудничество с партнерами в этом направлении, подчеркнул Шмыгаль.
Он сообщил, что для усиления ПВО правительство приняло решение, что позволит закупить средства РЭБ, которые будут защищать объекты энергосистемы.
Также по поручению президента правительство выделило еще 3,88 млрд грн на фортификации, проинформировал Шмыгаль.
Сумма в 2,5 млрд грн пойдет, как заверил чиновник, на строительство и обустройство укрытий в школах, а более 40 млрд заложили в бюджет для поддержки и восстановления экономики страны.
СПРАВКА. Радиоэлектронная борьба (РЭБ) – комплекс мер, направленных на воспрепятствование работе радиоэлектронных средств и усложнение функционирования систем связи противника. Главные задачи РЭБ – выявить средства наблюдения противника, дезориентировать и защитить свои радиоэлектронные системы от враждебного воздействия.
- Россия с марта 2024 года активизировала удары по энергосистеме, в частности, в ночь на 22 марта РФ использовала для атаки на Украину 63 дрона-камикадзе и 88 ракет разного типа.
- Председатель правления НЭК "Укрэнерго" назвал российский обстрел в ночь на 22 марта самой большой атакой на энергетическую систему Украины за время войны.
- Ночью 29 марта Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины: повредили тепловые и гидроэлектростанции в центре и западе страны.
- В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.
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