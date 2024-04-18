Зеленський заявив про "позитивні речі" у виробництві дронів і снарядів
Президент Володимир Зеленський заявив про "позитивні речі" у вітчизняному виробництві зброї, зокрема снарядів і дронів. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Він зазначив, що провів селектор, на якому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував щодо фронту, операцій Сил оборони і результатів. Міністр оборони Рустем Умєров доповів про постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами.
Зеленський наголосив, що виробництво українських САУ "Богдана" вдалося збільшити до 10 на місяць.
"Загалом у виробництві зброї є позитивні речі. Особливо ми цінуємо все, що стосується виробництва дронів і снарядів. Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним", – сказав президент.
Він також розповів про зустріч із віцеканцлером німецького уряду Робертом Габеком – обговорювалися потреби України у засобах протиповітряної оборони і відповідна комунікація з партнерами, із третіми країнами, які можуть допомогти, і з якими про це говоритимуть представники Німеччини.
Зеленський зазначив, що готується конференція в Німеччині щодо відновлення України, і цей формат домовлено зробити сфокусованим, зокрема, на оборонно-промисловому комплексі – на виробництві, на енергетиці, на відновленні, на ППО.
- 13 квітня Німеччина оголосила, що надасть Україні додаткову систему Patriot.
- 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух прибув із Габеком до Києва і анонсував постачання Україні додаткової системи ППО IRIS-T.
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