"Раммштайн-21". Зеленский перечислил союзникам три основных потребности Украины в поле боя

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам 21-го заседания в формате "Рамштайн", заявив, что роль союзников в войне с Россией является ключевой. Глава государства очертил три основных потребности, которые необходимы украинской армии для продолжения борьбы.

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Зеленский рассказал союзникам, что сейчас Украина нуждается в дальнобойном оружии, системах противовоздушной обороны и артиллерии.

"В этом году россияне использовали около 9000 управляемых авиационных бомб против Украины. И нам необходимо сбивать их боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границам. Нам срочно нужны системы Patriot и ракеты для них, ведь это то, что может спасать жизнь сейчас", – отметил президент.

Как минимум семь систем Patriot нужно Украине, чтобы защитить крупные города страны. Эти системы есть у союзников, и они могут изменить ситуацию к лучшему, заметил он.

Как отметил президент, за те полгода, что Силы обороны ждали помощи от Соединенных Штатов, российская армия проявила инициативу на поле боя, и Украина не может стабилизировать линию фронта и активно продвигаться дальше ради победы.

"Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте, что вы решаете. Вы решаете судьбу всего мира", – добавил Зеленский.

19 марта в Минобороны сообщили о результатах 20-го заседания "Рамштайна", в частности, партнеры пообещали предоставление пакетов помощи Украине с боеприпасами, ракетами и беспилотниками.

19 апреля Зеленский назвал союзникам из НАТО пять нужд Украины, в частности ПВО, артснаряды, дальнобойное оружие и авиация.

21 апреля Зеленский заявил, что для подготовки для нового российского наступления нужно оружие от союзников, а также замена людей на поле боя.

23 апреля Зеленский сказал, что производство оружия украинским оборонно-промышленным комплексом должно ежемесячно дополнять поставки вооружения от союзников.

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