Президент Чехії: Ініціатива щодо закупівлі снарядів для України набирає обертів

Як зазначив глава держави, пошуки грошей та партнерів для чеської ініціативи тривають

Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що ініціатива щодо закупівлі снарядів для України набирає обертів, зокрема, й через "усвідомлення певного боргу щодо обіцяної підтримки". Про це він розповів під час візиту до міста Злін, повідомляє ČTK.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначив чеський глава, наразі до ініціативи щодо закупівлі артснарядів для України приєдналися 20 держав, проте пошуки грошей та партнерів тривають.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна впала, що, безумовно, не в наших інтересах, то добре, що створюються такі ініціативи, як наша, щоб спробувати отримати боєприпаси й необхідне обладнання для України там, де воно є", – зауважив Павел.

Президент сказав, що високо оцінив той факт, що чеська ідея із закупівлі снарядів для України, набрала таких обертів.

На його думку, такі зусилля, "є відображенням того, що всі усвідомлюють певний борг щодо обіцяної підтримки України", адже Євросоюз "обіцяв поставити мільйон снарядів до березня, чого не сталося".

Президент також повідомив, що стежить за поїздкою прем'єр-міністра країни Петра Фіали до США, де американська сторона приділяє увагу чеській ініціативі та загальній позиції країни в регіоні щодо України та Росії.

17 лютого Павел повідомив, що знайшов для України 800 000 снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде знайдено фінансування.

20 березня глава МЗС Чехії Ліпавський заявив, що перші партії артснарядів надійдуть до України в червні.

26 березня Ліпавський сказав, що у межах чеської ініціативи Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів.

27 березня чеський прем'єр Фіала повідомив, що уряд його країни схвалив ще один фінансовий внесок в ініціативу щодо закупівлі артснарядів для України, однак не назвав суму, яку схвалив Камін.

Читайте також: Фіала: Чехія законтрактувала перші 180 000 снарядів для України