Фіала: Чехія законтрактувала перші 180 000 снарядів для України

Прем'єр Чехії заявив, що країна працює над отриманням ще 300 000 артснарядів

Петр Фіала (Фото: уряд Чехії)

Чехія уклала контракти на купівлю 180 000 артилерійських снарядів для подальшої передачі Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петр Фіала, цитує видання Financial Times.

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"Ситуація в Україні критична. На третьому році війни збройні сили країни перебувають під безпрецедентним тиском. У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня приймати важкі рішення", – заявив чеський прем'єр.

Він зазначив, що Чехія працює над тим, щоб отримати ще 300 000 снарядів і вже уклала контракти на перші 180 000 одиниць.

За словами політика, артснаряди будуть доставлені на український фронт "найближчими місяцями".

Фіала наголосив, що загалом до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України приєдналися понад 20 держав.

"Ми прагнемо створити надійний механізм постачання боєприпасів, який допоможе змінити ситуацію на полі бою. Для цього ми використовуємо наш унікальний досвід, який ґрунтується на тривалій підтримці України, силі нашої оборонної промисловості та наших історично налагоджених контактах у третіх країнах", – наголосив прем’єр Чехії.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну за наявності фінансування.

До ініціативи Чехії з придбання артснарядів для ЗСУ приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

13 березня радник чеського прем'єра Фіали заявив, що боєприпаси, закуплені за чеською ініціативою, можуть надійти в Україну на початку літа.

12 квітня Павел сказав, що Чехія в межах своєї ініціативи знайшла для ЗСУ понад 1 млн артснарядів.

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