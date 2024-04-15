Фиала: Чехия законтрактовала первые 180 000 снарядов для Украины

Премьер Чехии заявил, что страна работает над получением еще 300 000 артснарядов

Петр Фиала (Фото: правительство Чехии)

Чехия заключила контракты на покупку 180 000 артиллерийских снарядов для последующей передачи Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала, цитирует издание Financial Times.

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"Ситуация в Украине критическая. На третьем году войны вооруженные силы страны находятся под беспрецедентным давлением. У них заканчиваются боеприпасы, а значит, они вынуждены ежедневно принимать тяжелые решения", — заявил чешский премьер.

Он отметил, что Чехия работает над тем, чтобы получить еще 300 000 снарядов и заключила контракты на первые 180 000 единиц.

По словам политика, артснаряды будут доставлены на украинский фронт "в ближайшие месяцы".

Фиала подчеркнул, что всего к инициативе по закупке боеприпасов для Вооруженных Сил Украины присоединились более 20 государств.

"Мы стремимся создать надежный механизм поставки боеприпасов, который поможет изменить ситуацию на поле боя. Для этого мы используем наш уникальный опыт, который основывается на длительной поддержке Украины, силе нашей оборонной промышленности и наших исторически отлаженных контактах в третьих странах", — подчеркнул премьер Чехии.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину при наличии финансирования.

К инициативе Чехии по приобретению артснарядов для ВСУ присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

13 марта советник чешского премьера Фиалы заявил, что боеприпасы, закупленные по чешской инициативе, могут поступить в Украину в начале лета.

12 апреля Павел сказал, что Чехия в рамках своей инициативы нашла для ВСУ более 1 млн артснарядов.

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