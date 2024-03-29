Чеська ініціатива. Транспортування снарядів для ЗСУ вже організовують – глава МЗС Польщі

Радослав Сікорський (Фото: EPA - Rafal Guz)

Перевезення артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії вже організовують. Про це повідомив очільник польського Міністерства оборони Радослав Сікорський під час візиту до Сілезького воєводства на півдні Польщі, передає Wnp.pl.

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"Той факт, що вона (чеська ініціатива. – Ред.) вже отримала тверді обіцянки підтримки, підкріплені готівкою, і що транспортування вже організовується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням", – заявив Сікорський.

Він відмовився називати суму, яку Польща виділила на чеську ініціативу із забезпечення артснарядами української армії, назвавши це "військовою таємницею".

За словами очільника МЗС, Сілезьке воєводство може долучитися до виробництва "таких необхідних" артилерійських снарядів 155-мм калібру, бо тут є промислові можливості та люди, які це можуть робити.

20 березня глава МЗС Чехії Ліповський повідомив, що перші партії артснарядів надійдуть до України в червні.

21 березня Сікорський заявив, що Польща допоможе організувати перевезення до України артснарядів, закуплених у межах ініціативи.

27 березня стало відомо, що Польща подвоїть свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

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