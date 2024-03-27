Чеська ініціатива. Польща подвоїть свій внесок у закупівлю снарядів для України

Радослав Сікорський (Фото: EPA - ALBERT ZAWADA)

Польща подвоїть свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для Збройних Сил України. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Під час виступу перед журналістами у Ризі разом з очільником МЗС Латвії, Кріш'янісом Каріньшом, Сікорський заявив, що Польща подвоїть свої зобов'язання в межах чеської ініціативи із забезпечення артснарядами українських військових.

Конкретний обсяг фінансування ініціативи міністр називати відмовився.