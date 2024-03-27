Чеська ініціатива. Польща подвоїть свій внесок у закупівлю снарядів для України
Польща подвоїть свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для Збройних Сил України. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Bloomberg.
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Під час виступу перед журналістами у Ризі разом з очільником МЗС Латвії, Кріш'янісом Каріньшом, Сікорський заявив, що Польща подвоїть свої зобов'язання в межах чеської ініціативи із забезпечення артснарядами українських військових.
Конкретний обсяг фінансування ініціативи міністр називати відмовився.
- 20 березня глава МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що перші партії артснарядів надійдуть до України в червні.
- 21 березня Сікорський заявив, що Польща допоможе організувати перевезення до України артснарядів, закуплених у межах ініціативи.
- 26 березня Ліпавський повідомив, що замість заявлених 800 000 артснарядів ЗСУ можуть отримати 1,5 млн боєприпасів.