У межах чеської ініціативи Україна потенційно може отримати 1,5 млн снарядів – глава МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії заявив, що ініціатива із закупівлі артснарядів для ЗСУ приносить плоди

Ян Ліпавський (Фото: EPA)

У межах ініціативи Праги із закупівлі артилерійських снарядів для української армії Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, як пише Bloomberg.

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Ліпавський заявив, що в межах чеської ініціативи Україні можна надати набагато більше боєприпасів, ніж спочатку було оголошено. Замість заявлених 800 000 артснарядів Збройні Сили України потенційно можуть отримати 1,5 млн боєприпасів.

Глава МЗС зазначив, що самої чеської ініціативи недостатньо для підтримки України, а фінансування перших постачань в Україну потрібно до того, як відправлять вантажі.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, бо вони знають, що матимуть свіжі боєприпаси, і це змінює їхнє ставлення до використання наявних запасів", – сказав Ліпавський.

17 лютого президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов для України 800 000 снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде знайдено фінансування.

20 березня глава МЗС Чехії Ліпавський заявив, що перші партії артснарядів надійдуть до України в червні.

22 березня прем'єр Нідерландів повідомив, що завдяки ініціативі Чехії "найближчим часом" до України буде відправлено "велику кількість боєприпасів".

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