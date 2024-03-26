В рамках чешской инициативы Украина может получить 1,5 млн снарядов – глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии заявил, что инициатива по закупке артснарядов для ВСУ приносит плоды

Ян Липавский (Фото: EPA)

В рамках инициативы Праги по закупке артиллерийских снарядов для украинской армии Киев потенциально может получить 1,5 млн боеприпасов. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, как пишет Bloomberg.

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Липавский заявил, что в рамках чешской инициативы Украине можно предоставить гораздо больше боеприпасов, чем первоначально было объявлено. Вместо заявленных 800 000 артснарядов Вооруженные Силы Украины потенциально могут получить 1,5 млн боеприпасов.

Глава МИД отметил, что самой чешской инициативы недостаточно для поддержки Украины, а финансирование первых поставок в Украину нужно до того, как отправят грузы.

"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что будут иметь свежие боеприпасы, и это изменяет их отношение к использованию имеющихся запасов", – сказал Липавский.

17 февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел для Украины 800 000 снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, если будет найдено финансирование.

20 марта глава МИД Чехии Липавский заявил, что первые партии артснарядов поступят в Украину в июне.

22 марта премьер Нидерландов сообщил, что благодаря инициативе Чехии "в ближайшее время" в Украину будет отправлено "большое количество боеприпасов".

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