Чешская инициатива. Польша удвоит свой вклад в закупку снарядов для Украины
Польша удвоит свой вклад в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Bloomberg.
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Выступая перед журналистами в Риге вместе с главой МИД Латвии, Кришьянисом Кариньшом, Сикорский заявил, что Польша удвоит свои обязательства в рамках чешской инициативы по обеспечению артснарядами украинских военных.
Конкретный объем финансирования инициативы министр называть отказался.
- 20 марта глава МИД Чехии Ян Липовский сообщил, что первые партии артснарядов поступят в Украину в июне.
- 21 марта Сикорский заявил, что Польша поможет организовать перевозку в Украину артснарядов, закупленных в рамках инициативы.
- 26 марта Липовский сообщил, что вместо заявленных 800 000 артснарядов ВСУ могут получить 1,5 млн боеприпасов.