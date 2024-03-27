Чешская инициатива. Польша удвоит свой вклад в закупку снарядов для Украины

Радослав Сикорский (Фото: EPA – ALBERT ZAWADA)

Польша удвоит свой вклад в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Bloomberg.

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Выступая перед журналистами в Риге вместе с главой МИД Латвии, Кришьянисом Кариньшом, Сикорский заявил, что Польша удвоит свои обязательства в рамках чешской инициативы по обеспечению артснарядами украинских военных.

Конкретный объем финансирования инициативы министр называть отказался.