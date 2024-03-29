"Найкритичніший момент після Другої світової". Туск закликає бути "подумки готовими" до війни

Польський прем'єр не бачить причин, чому європейські країни не повинні збільшувати видатки на оборону

Дональд Туск (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав "подумки звикнути до загрози нової війни" та підготуватися до неї, а також зазначив, що наразі найкритичніший момент в історії з часів Другої світової війни. Його слова цитує PAP.

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Глава уряду Польщі оцінив загрозу виникнення нової війни у світі, на його думку, наступні два роки будуть вирішальними.

"Ми живемо у найкритичніший момент після Другої світової війни. Наступні два роки вирішать усе", – сказав він.

Зокрема, Туск наголосив, що не бачить причин, чому європейські країни не повинні збільшувати видатки на оборону і не витрачати на армію принаймні 2% ВВП.

"Ми витрачаємо 4% на оборону, але я знаю, що ситуація з безпекою у нас важча, ніж в Іспанії чи Італії. Але 2% ВВП – це просто необхідно. Я не розумію, як це можна ставити під сумнів", – додав він.

14 лютого стало відомо, що Німеччина вперше з початку 1990-х років виконала мету НАТО з витрачання 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Витрати різко зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 18 країн досягнуть цільового показника у 2%.

13 березня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що американська адміністрація сподівається, що кількість країн НАТО, які збільшать свої внески на потреби оборони до 2% від власного ВВП, збільшиться впродовж наступних місяців, до саміту у Вашингтоні.

21 березня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни, які входять до Рамштайнської коаліції, та 15 інших держав світу виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні.

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