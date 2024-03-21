Естонія пропонує єдиний розмір допомоги Україні, щоб "не турбуватися, хто наступний" – Euronews

Естонська прем'єр-міністерка Каллас наголосила, що деякі європейські країни можуть стати мішенню для Росії, якщо Україна програє війну

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни, які входять до Рамштайнської коаліції, та 15 інших держав світу виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами напередодні саміту в Брюсселі, цитує її слова Euronews.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На її думку, виділення 0,25% від ВВП кожної країни "зробить значний внесок у перемогу України над Росією". Але вона також закликала європейські країни посилити власні оборонні системи, проводячи паралелі з міжвоєнним періодом.

"Якщо ми не хочемо, щоб ця війна пішла далі, ми дійсно повинні допомогти українцям захистити себе. Очевидно, що на карту поставлена не лише (європейська. – Ред.) архітектура безпеки, але й глобальна", – зазначила вона.

Каллас наголосила, що деякі європейські країни можуть стати мішенню для Росії, якщо Україна програє війну.

Прем'єр-міністерка Естонії акцентувала: якщо країни допоможуть зараз Україні, їм "не доведеться турбуватися про те, хто буде наступним".

"Але якщо Україна впаде, то буде пауза в кілька років, і ми побачимо це в ширшому масштабі, особливо коли ми не будемо інвестувати в оборону", – додала вона.